مشهد مؤثر بين حلا الترك ووالدتها منى السابر… شاهد كيف فاجأتها!

كتب امير فتحي في الأحد 17 مارس 2019 11:57 مساءً - عرضت الحلقة الجديدة من برنامج “حلا” مفاجأة مميزة قامت بها منى السابر لابنتها الفنانة حلا الترك قبل صعودها على المسرح في احدى حفلاتها.

واظهر المقطع لحظة وصول الوالدة الى مكان الحفل دون علم ابنتها التي لم تتمكن من منع نفسها من البكاء من شدة التأثر لوجود والدتها بجانبها.

واكدت السابر انه من غير الممكن ان لا تقف بقرب ابنتها في حفلها.