أول تعليق لصفية العمري بعد وفاة طليقها الفنان جلال عيسى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رحل عن عالمنا اليوم الفنان المصري وطليق الفنانة صفية العمري، جلال عيسى، بعد صراع مع المرض عن عمر 80 عاما.

الفنانة المصرية صفية العمري نعت طليقها، ووالد أبنائها، وقالت إنها حزينة جدا، و«مقهورة»، ولا تصدق الخبر حتى الآن، فهي رغم انفصالها عن جلال عيسى إلا أنه صديق عزيز.

صفية دعت لطليقها بالرحمة، وقالت إنه والد أبنائها الذي عاشت معه لسنوات، ولا يمكن أن تنسى أبدا العشرة التي بينهما.

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الفنانة المصرية اعتذرت في نفس الوقت عن حضور عزاء طليقها، وأكدت أنها خارج مصر لأنها مرتبطة بحضور مناسبة هامة لا تستطيع أن تعتذر عنها.

صفية تزوجت من جلال عيسى في بداية حياتها الفنية وأنجبت منها ولديها وليد وأحمد، ثم انفصلت عنه بعد سنوات.

يذكر أن الفنان الراحل من مواليد 17 يوليو 1937 كان أحد لاعبي فريق كرة السلة في النادي الأهلي، و أكتشفه المخرج أحمد ضياء الدين، ومنحه أولى فرصه في فيلم “المراهقات” 1960، لتتوالى أدواره السينمائية في أفلام مثل: “الخطايا“1962، “أغلى من حياتي” 1965، وغيرها من الأعمال الفنية.