فيفي عبده تُطمئن جمهورها بعد تعرُّضها لوعكة صحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده بعد غياب لأيام عقب تعرُّضها لوعكة صحية مفاجأة، لتُطمئن جمهورها على حالتها الصحية.

وقالت عبده في تعليق لها عبر حسابها بـ"إنستغرام": "الحمدلله رب العالمين أنا صحتي ابتدت تتحسن شوية، وعايزة أشكركم جدًا، كل الفانز، وزمايلي وأصحابي، وأهلي على حبكم واهتمامكم ليه، وأنا آسفة لو مقدرتش أرد على كل المكالمات والرسائل اللي جتلي، بحبكم جدا وربنا يخليكم ليا 5 مواه"٠

وحظي منشور فيفي بتفاعل واسع بين زملائها في الوسط الفني ومتابعيها الذين دعوا لها بالشفاء العاجل.

وقبل يومين نشرت الراقصة المصرية، مجموعة آيات قرآنية، وطالبت من متابعيها الدعاء لها لتعرُّضها لوعكة صحية وعلّقت قائلةً "بموت".

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وجاء نصُّ تعليقها على صفحتها الرسمية بـ"إنستغرام"، "ادعولي أنا عيانة بموت أدعولي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب العالمين آمين".

واعتادت الراقصة المصرية فيفي عبده، على إثارة الجدل من حين لآخر بنشرها فيديوهات رقص وارتدائها ملابس جريئة، رغم تقدُّمها في السن.

وكانت فيفي نشرت مؤخرًا مقطع فيديو رقص بعد يومين على مرور حادث "محطة مصر" الأليم الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وظهرت في الفيديو الذي نشرته عبر "إنستغرام" وهي ترتدي فستانًا أسود مفتوحًا عند منطقة الصدر، وأخذت تتمايل وترقص على نغمات أغنية "سلامي" للمطرب كاظم الساهر بشكل استفزّ متابعيها.