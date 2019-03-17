بسمة وهبة تحتفلُ بزواج ابنها السعودي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حضرت الإعلاميةُ المصريةُ بسمة وهبة حفل زفاف ابنها من زوجها الأول الذي انفصلت عنه قبل 10 سنوات، والذي تزوّج من فتاة سعودية.

ونشرت بسمة عبر "إنستغرام" مجموعةً من الصور لحفل الزفاف الذي أُقيم بإحدى القاعات في السعودية، حيث وصفت المناسبة بأنها "أحلى فرحة".

يُذكر أن الإعلامية المصرية بسمة وهبة، أجهشت بالبكاء منذ أيام، معلنةً عدم استطاعتها حضور عقد قران ابنها الأكبر الذي يحمل الجنسية السعودية.

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ويأتي بكاؤها وقتها بسبب عادات وتقاليد المملكة العربية السعودية التي تحرم السيدات من الحضور.