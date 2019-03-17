كعوبُ الفراشة من صوفيا ويبستر.. خيارٌ مفضّل لنجمات هوليوود!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سارت نجمةُ البوب تايلور سويفت الليلة الماضية في حفل توزيع جوائز iHeartRadio Music Awards لعام 2019، على السجادة الحمراء وهي ترتدي زوجًا من الكعوب المحبوبة من صوفيا ويبستر Sophia Webster.

وارتدت نجمة البوب البالغة من العمر 29 عامًا، التي فازت بجائزتين، بدلة رومبر أرجوانية من الترتر البرّاق من توقيع العلامة البريطانية روزا بلوم مع صندل Chiara من الجلد المعدني متعدّد الألوان بكعب مزيّن بفراشة زرقاء ثلاثية الأبعاد، ويبلغ سعر هذا الحذاء 600 دولار.

وليست سويفت النجمة الوحيدة التي وقعت في حُب هذا الكعب المميّز، ففي وقت سابق من هذا العام، شوهدت غوين ستيفاني متجهة إلى الكنيسة في لوس أنجلوس، وهي ترتدي زوجًا من بوت الكاحل Chiara مصنوع من جلد الغزال الأسود ومزين بفراشة ملونة لامعة على مستوى الكعب نسّقتها مع بنطلون أسود ضيق ومعطف ترانش مطبع بالكاروهات وحقيبة شانيل.

وأثبتت ماريا كاري أيضًا أنها من مُحبي أحذية الفراشة للعلامة التجارية، عندما شاركت في حفل توزيع جوائز Nickelodeon Kids 'Choice لعام 2017 مرتديةً صندل Chiara المصنوع من الجلد الوردي مع فستان سترة من أديداس باللون النيلي.

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كما ارتدت نيكول شيرزينجر نفس الصنادل المزيّنة بالفراشة مع بدلة رومبر من تيمبرلي لندن بلون الذهب الوردي اللامع في حفل إطلاق عطرها Chosen عام 2017.

وفي الوقت نفسه، ارتدت نجمة مسلسل "Shameless" إيمي روسوم صندل الفراشة من صوفيا ويبستر بالأبيض والأسود مع الفستان الشبكي الأسود في حفل إطلاق مجموعة أزياء Marimekko x Target 2016.

كما أهدت المصممة المبدعة مؤخرًا كايلي جينر وابنتها ستورمي البالغة من العمر سنة واحدة، زوجًا متطابقًا من أحذية الفراشة المخصصة بلون الذهب الوردي بمناسبة عيد ميلاد ستورمي.