شاهد: في مفاجأة صادمة.. متسابق يصاب بضيق تنفس على مسرح عرب غوت تالنت

استطاع متسابق جزائري أن يشعل مسرح Arabs Got Talent بعد أن قدم عرضاً برايك دانس، بحركات مليئة بالمرونة والطاقة أثارت إعجاب لجنة التحكيم بشدة.

صعد المتسابق الجزائري على مسرح عرب غوت تالنت، وقدم عرضاً راقصاً مليء بحركات عكست مرونته الكبيرة وطاقته، مما جعل الفنان أحمد حلمي يصرخ أكثر من مرة خلال العرض.

ولكن المفاجأة المؤلمة، أن المتسابق أصيب بضيق تنفس خلال عرضه على المسرح مما دفع الحكام للطلب منه التوقف عن الرقص، ليكشف له أنه يعاني من الربو ولكنه يحب بشدة الرقص ولم يمنعه المرض من التوقف.

نال المتسابق الجزائري على 3 نعم عن جدارة، ليؤكد له أحمد حلمي بشكل خاص أن ما قدمه لا مثيل له، وحركاته تفوق حقاً الوصف، أما الفنانة نجوى كرم فلم تمنع نفسها من التصفيق بقوة للمشترك فور معرفتها أن يقاوم المرض بالرقص.