الخميس.. أيمن مصطفى يطرح أغنيته الجديدة "إنسان عادي"

كشف الفنان أيمن مصطفى عن تفاصيل أغنيته الجديدة "إنسان عادي"، التي من المقرر طرحها يوم الخميس المقبل.

وقال "أيمن" في تصريحات خاصة لـ "الوفد": كلمات الأغنية بعيدة عن الغناء العاطفي، وتم توزيعها بشكل موسيقى "الروك" الغربي مع مزجه بروح الغناء والموسيقى الشرقية، وهي من كلمات "أيمن خيري"، وألحان وتوزيع "أيمن مصطفى"، كمان "مصطفى العطار"، جيتارات "محمد مغربي"، تسجيل وميكس وماستر"حسام سعيد"، وتم تسجيلها في ستوديو "figleaf".

وكشف أيضا عن جزء من

كلمات الأغنية وهي:

مش عايز أكون إنسان عادي وعايش وخلاص

أنا عايز أعيش رافع راسي وأنا في وسط الناس

وعينيا تكون على أحلامي وطريقي ده واضح قدامي

مش بس بعد في أيامي من غير إحساس

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أصل أنا بني آدم مش طماع

ومحبش أعيشها ضياع في ضياع

وكلام الناس لو هعمل بيه

لازم يكون عن اقتناع

جدير بالذكر أن "أيمن مصطفى" هو مطرب

وملحن، وسوليست بدار الأوبرا المصرية ويشارك بالعديد من حفلات دار الأوبرا، كما شارك بالغناء في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية.. وفي مؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ.•سبق له تقديم أغنية من ألحانه وتوزيعه وغنائه في شهر رمضان الماضي بعنوان "لمة فطورك".• وقام بتلحين العديد من الأغاني لمجموعة من المطربين مثل "محمد متولي" في أغنيتي "أيام جميلة"، و "حنيتلها"، والفنان "أحمد سمير" بتوزيع أغنية " كل أملاكي".• كما شارك في حملة التاء المربوطة مع المجلس القومي للمرأة بتلحين بعض الأغاني للحملة.. مثل أغنية "قوي قلبك" .