25 عاماً على رحيل سى السيد

يمر اليوم 25 على رحيل أحد عمالقة السينما المصرية فى القرن العشرين الفنان القدير جدًا يحيى شاهين أو سى السيد السينما المصرية الذى استطاع باقتدار شديد تجسيد هذه الشخصية فى ثلاثية العملاق الراحل نجيب محفوظ «بين القصرين» و«قصر الشوق» و«السكرية» على شاشة السينما، لتصبح هذه الشخصية بمرور السنوات من أيقونات السينما المصرية، جسد العملاق

يحيى شاهين هذه الشخصية كأروع ما يكون وهى كانت بالفعل من واقع المجتمع المصرى فى النصف الأول من القرن الماضى.

بالإضافة لذلك قدم يحيى شاهين مجموعة كبيرة من الروائع على شاشة السينما منها على سبيل المثال وليس الحصر «سلامة» «لو كنت غنى» «لا وقت

للدموع» «أين عمرى» «الملاك الصغير» «الغريب»، «اعتراف»، «المراهقان»، «الأرض»، «عجايب يا زمن»، «الاخوة الأعداء»، «الشك يا حبيبى»، «عصر الحب»، «شىء من العذاب».

كما شارك الفنان الراحل فى بطولة عدد قليل من الأعمال التليفزيونية الناجحة من أشهرها «الطاحونة» و«الأيام».

يذكر للفنان الراحل قدرته الهائلة على تجسيد كافة الشخصيات على مدى مشواره الفنى الطويل الذى تعدى الخمسين عاماً وما زال فن يحيى شاهين باقيًا مهما مرت السنوات ورحل عن دنيانا يوم 18 مارس 1994.