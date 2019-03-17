تعرف على كواليس تأجيل العرض الخاص لفيلم "رأس السنة"

أعلنت شركتا لاجوني فيلم برودكشن و فيلم كلينيك عن تأجيل موعد عرض فيلم "راس السنة" لأسباب خارجة عن إرادتهما.
وأكد السيناريست محمد حفظي، في تصريحات صحفية انه كان يتمني مشاهدة الفيلم بعد حالة من الترقب و الإقبال الكبير علي مشاهدة مقدمته" و عند سؤاله عن
وكانت قد ترددت أنباء مؤخرا عن عدم إصدار الرقابة علي المصنفات الفنية تصريح عرض الفيلم حتي الآن و كان من المقرر إقامة عرض خاص غدا
الفيلم تأليف محمد حفظي وإخراج صقر و ينتمي للافلام ذات البطولة الجماعية التي لا يوجد لها بطل منفرد والأبطال هم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وانجي المقدم وشيرين رضا وعلي قاسم وهدى المفتي وعدد من ضيوف الشرف.
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