"أحلى فرحة".. بسمة وهبى تنشر صورا مع فرح نجلها فى السعودية

شاركت الإعلامية بسمة وهبى فى حفل زفاف ابنها المقام فى المملكة العربية السعودية، حيث نشرت بعض الصور لها مع نجلها مع تعليق: "أحلى فرحة".
ومن بين الصور التى نشرتها الإعلامية بسمة وهبة، صورة من مراسم كتب الكتاب الذىأقيم فى السعودية، وكذلك صورة لها مع نجلها العريس، وكذلك صورة لأحد القاعات فى المملكة.
وخرجت الإعلامية بسمة وهبة منذ أيام قليلة، وهى تبكى وتحاول البحث عن حلول مع
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