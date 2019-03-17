"أحلى فرحة".. بسمة وهبى تنشر صورا مع فرح نجلها فى السعودية

شاركت الإعلامية بسمة وهبى فى حفل زفاف ابنها المقام فى المملكة العربية السعودية، حيث نشرت بعض الصور لها مع نجلها مع تعليق: "أحلى فرحة".

ومن بين الصور التى نشرتها الإعلامية بسمة وهبة، صورة من مراسم كتب الكتاب الذى

أقيم فى السعودية، وكذلك صورة لها مع نجلها العريس، وكذلك صورة لأحد القاعات فى المملكة.

وخرجت الإعلامية بسمة وهبة منذ أيام قليلة، وهى تبكى وتحاول البحث عن حلول مع

جمهورها حيث قالت: "فرحتى مش سيعانى أن ابنى هيتكب كتابه.. لكن فى حاجة مضيقانى أوى.. وهى علشان ابنى سعودى وخطيبته سعودية.. فهيعملوا كتب الكتاب فى السعودية.. والعادات هناك أن حفل كتب الكتاب تكون للرجال ولا يكون بها سيدات.. ولما بتخيل أن ابنى هيتكتب كتابه وانا مش شايفاه بضايق".

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