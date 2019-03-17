تعرف علي شخصية وفاء عامر في "حكايتي"

تشارك الفنانة وفاء عامر في ماراثون رمضان المقبل بمسلسل "حكايتي"، و الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري.

وقالت وفاء عامر في تصريح خاص "للوفد": ، أجسد شخصية "فريدة" ضمن أحداث المسلسل و لكني لا استطيع الحديث اكثر من ذلك عن بناء علي الاتفاق مع جهة انتاج العمل ،ولكن

الشخصية جديدةو تحمل العديد من المفاجات للجمهور,

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و علي صعيد أخر ، قالت وفاء عامر انها لا تعرف شئ عن مسلسل "الحلال و الحرام"، وحتي الان لم يصلها السيناريو الخاص بالعمل .

يذكر أن مسلسل "حكايتي" تأليف محمد عبدالمعطي،

و إخراج أحمد سمير فرج، و بطولة كل من "مها أبو عوف، أحمد حلاوة، إدوارد، إسلام جمال، أحمد حاتم، جمال عبد الناصر، سارة نخلة، أحمد بدير، نهال عنبر، أحمد صلاح حسني"، و تدور أحداثه في إطار رومانسي، حول فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمام عينَيْها، و تدخل في خلافات مع عائلة والدته و تسافر من الصعيد إلى هناك.