تعرف علي شخصية وفاء عامر في "حكايتي"

تشارك الفنانة وفاء عامر في ماراثون رمضان المقبل بمسلسل "حكايتي"، و الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري.
وقالت وفاء عامر في تصريح خاص "للوفد": ، أجسد شخصية "فريدة" ضمن أحداث المسلسل و لكني لا استطيع الحديث اكثر من ذلك عن بناء علي الاتفاق مع جهة انتاج العمل ،ولكنالشخصية جديدةو تحمل العديد من المفاجات للجمهور,
و علي صعيد أخر ، قالت وفاء عامر انها لا تعرف شئ عن مسلسل "الحلال و الحرام"، وحتي الان لم يصلها السيناريو الخاص بالعمل .
يذكر أن مسلسل "حكايتي" تأليف محمد عبدالمعطي،
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