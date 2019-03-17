نبيل الحلفاوي لـ الزمالك فى دور الثمانية "مبروك"



حرص الفنان نبيل الحلفاوى على تقديم التهنئة، لنادى الزمالك بعد تعادله سلبيا أمام نصر حسينداي، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية، وتأهله لدور الثمانية.

وكتب "الحلفاوي" على حسابه الشخصى فى "تويتر" ‏‏‏‏‏‏‏‏الزمالك إلى دور الثمانية مبروك.

وتابع: مباراة دون المستوى لحسن الحظ من أصحاب الأرض وننتظر عودة الزمالك لمستواه الحقيقي في الدور

القادم نكرر التهنئة.وبهذه النتيجة، صعد الزمالك متصدرا لمجموعته برصيد 9 نقاط بالتساوى مع جورماهيا الكينى الذى فاز اليوم على بترو أتلتيكو الأنجولى بهدف نظيف ولكن يتفوق الفريق الأبيض على نظيره الكينى بفضل المواجهات المباشرة بينهما.



