فيفي عبده تكشف عن تطورات حالتها الصحية



كشفت الفنانة فيفى عبده عن تطورات الحالة الصحية التى ألمت بها فى الفترة الأخيرة أعلنت عنها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وقالت "فيفى"، على "إنستجرام"، "الحمد لله رب العالمين أنا صحتى ابتدت تتحسن شوية وعاوزه اشكركم جدًا كل الفانز وزمايلي وأصحابي وأهلى على حبكم واهتمامكم ليا وأنا اسفه لو مقدرتش أرد على كل المكالمات والرسائل اللى جتلي.. بحبكم جدًا

وكانت أعلنت الفنانة فيفي عبده، إصابتها بأزمة صحية شديدة، وطالبت متابعيها بالدعاء لها بالشفاء.

ونشرت عبده صورة لآيات من الذكر الحكيم من سورة الفلق وسورة الإخلاص وسورة الناس، وآية الكرسي، وعلقت قائلة: "ادعولي.. أنا عيانة بموت، ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يارب العالمين آمين".

شوية وعاوزه اشكركم جدًا كل الفانز وزمايلي وأصحابي وأهلى على حبكم واهتمامكم ليا وأنا اسفه لو مقدرتش أرد على كل المكالمات والرسائل اللى جتلي.. بحبكم جدًاوربنا يخليكم ليا".وكانت أعلنت الفنانة فيفي عبده، إصابتها بأزمة صحية شديدة، وطالبت متابعيها بالدعاء لها بالشفاء.ونشرت عبده صورة لآيات من الذكر الحكيم من سورة الفلق وسورة الإخلاص وسورة الناس، وآية الكرسي، وعلقت قائلة: "ادعولي.. أنا عيانة بموت، ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يارب العالمين آمين".

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