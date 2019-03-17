بلقيس تشعل حفل “القرية العالمية” بإطلالة كاجوال.. شاهد كيف فاجأت زوجها!

كتب امير فتحي في الأحد 17 مارس 2019 09:56 مساءً - أحيت المطربة اليمنية بلقيس فتحي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالقرية العالمية في دبي، بالأمس، بحضور عدد كبير من الجمهور، وقدمت خلال الحفل العديد من أغنياتها القديمة والحديثة.

بلقيس خطفت الأنظار بإطلالة كاجوال مميّزة، حيث ارتدت تنورة سوداء وتيشيرت أسود فوجه جاكت باللون الفوشيا، وضعت قبعة “بيريه” على رأسها، تاركة شعرها منسدلا من تحتها، فبدت بغاية الجمال والحيوية.

وفوجئت بلقيس فتحي خلال إحيائها الحفل، بمفاجأة من زوجها سلطان عبد اللطيف الذي اقتحم المسرح في أثناء غنائها، حيث التفتت له بعدما انتبهت لتصفيق الجمهور.

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وظهرت السعادة على ملامح الفنانة اليمنية، حيث قامت بالتقدم تجاهه وتوجيه كلمات الأغنية الرومانسية له، ثم وجهت التحية للجمهور وأوضحت لهم أنها ستذهب مع زوجها، وتفاعل الجمهور مع الحالة الرومانسية التي ظهر فيها الثنائي وظلوا يصفقون لهما، كما تداول محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الذي يوثق تلك اللحظة.

الجدير بالذكر أن الفنانة بلقيس فتحي من المقرر أن تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالكويت، ويشاركها فيه والدها الفنان القدير أحمد فتحي، وذلك يوم الخميس الموافق 4 أبريل المقبل، بمركز جابر الثقافي.

كما ستحيي حفلًا خاصًا بالسيدات في “ياس ووتر وورلد” -أكبر مدينة ألعاب مائية بأبو ظبي- بجزيرة ياس، يوم 21 مارس، تزامنًا مع موسم ليلة السيدات.وكان آخر الأعمال الفنية للمطربة اليمنية بلقيس التي طرحتها مؤخرًا، هما أغنيتي “شوف لي حل” و”قالوا أشياء”