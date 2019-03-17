140 عامًا على مولده.. صور نادرة من طفولة وشباب عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصبح اسم العالم ألبرت أينشتاين مرادفا للعبقرية نظرا لاكتشافاته العلمية التي ساهمت في تفسير الكثير من الظواهر خاصة نظريته في النسبية.

وُلد ألبرت أينشتاين في مدينة أُولم الألمانية يوم 14 مارس عام 1879 لأبوين يهوديين كان أبوه يعمل في بيع الرّيش المستخدم في صناعة الوسائد، وعملت أمّه معه في إدارة ورشةٍ صغيرةٍ لتصنيع الأدوات الكهربائية بعد تخلّيه عن مهنة بيع الرّيش.

تأخر أينشتاين في النطق حتى الثالثة من عمره، لكنه أبدى شغفا كبيراً بالطبيعة، ومقدرةً على إدراك المفاهيم الرياضية الصعبة، وعلى الرغم من انتمائه لليهودية، دخل أينشتاين مدرسة إعدادية كاثوليكية وتلقّى دروساً في العزف على آلة الكمان.

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انتقلت عائلته إلى مدينة بافيا في إيطاليا، وأمضى بعدها أينشتاين سنةً مع والديه في مدينة ميلانو وأنهى دراسته الثانوية في مدينة أراو السويسرية، وتقدَّم بعدها إلى امتحانات المعهد الاتحادي السويسري للتقنية في زيورخ عام 1895.

بعد تخرجه في عام 1900 عمل أينشتاين مدرّساً بديلاً، وفي العام الذي يليه حصل على حق المواطنة السويسرية، ورُزق بطفلةٍ غير شرعية من صديقته في يناير من العام 1901.

حصل أينشتاين على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921 وتوفي يوم 18 أبريل عام 1955، بعدما عانى من نزيف داخلي ناجم عن تمدد الأوعية الدموية في الأبهر البطني، وحُرِقَ جثمانه في مدينة “ترينتون” في ولاية “نيو جيرسي” ونُثر رمادهُ في مكان غير معلوم.

وهذه صور نادرة من طفولته وشبابه وشيخوخته ننشرها في ذكرى مولده التي وافقت 14 مارس حيث مضى على ميلاده 140 عاما.