"كابتن مارفل" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فيلم "كابتن مارفل" احتل فيلم الحركة والمغامرة "كابتن مارفل" صدارة إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، محققاً إيرادات بلغت 69.3 مليون دولار. والفيلم بطولة بري لارسون وصمويل جاكسون، ومن إخراج آنا بودين ورايان فليك. وجاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد "حديقة العجائب" (واندر بارك) في المركز الثاني بإيرادات بلغت 16 مليون دولار. واحتل الفيلم الرومانسي الجديد "على بعد خمسة أقدام" (فايف فيت أبارت) المركز الثالث، محققاً إيرادات بلغت 13.2 مليون دولار. Advertisements والفيلم بطولة هالي لو ريتشاردسون وكول سبراوس ومويسيس أرياس وكيمبرلي هيبرت جريجوري ومن إخراج جوستين بالدوني. وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "كيف تروض تنينك: العالم الخفي" (هاو تو ترين يور دراجون: ذا هايدن وورلد) من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع محققاً 9.3 مليون دولار. كما هبط فيلم "جنازة عائلة ماديا" (ماديا فاميلي فيونيرال) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 8.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة وإخراج وتأليف تايلر بيري ويشاركه في البطولة كاسي ديفيز وباتريس لافلي.



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