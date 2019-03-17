بالصور.. أوركسترا نسائية أفغانية تعزف للعالم من المملكة المتحدة

تزور أوركسترا "زهرة" التي يعتمد قوامها على عازفات أفغانيات، المملكة المتحدة، حالياً، لإقامة العديد من الحفلات هناك، في استمرار للجولات الخارجية التي تقوم بها.





تأسست أوركسترا "زهرة" قبل 5 سنوات، بحسب ما أكده الدكتور أحمد سارماست، مؤسس المعهد الوطني للموسيقى في أفغانستان، الذي سعى حينها لبدء مشروع جديد تستفيد منه الفتيات على وجه التحديد.

وقال سارماست: "أخبرني أحد طلابنا أننا بحاجة إلى مجموعة من 4 أو 5 فتيات لعزف موسيقى البوب، وأعجبتني الفكرة، لكن اتضح أن معظم الفتيات في المعهد أردن الانضمام، وفجأة بدأنا نتحدث عن فرقة موسيقية كاملة"، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".





وأضاف: "سميت الأوركسترا باسم زهرة تيمنا بإلهة الموسيقى عند الفرس"، موضحاً أنه سعيد لأنه يصنع لنفسه اسماً في مكان آخر، ولكن قبل كل شيء، يرسل رسالة المساواة بين الجنسين إلى الأفغان الآخرين.

وتابع سارماست بقوله: "زهرة تبدع نغماً رائعاً ولكنها أيضاً رمز لحرية النساء الأفغانيات.. هذه هي الرسالة التي ننشرها حول العالم".

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ويدرس حوالي 100 طالبة في المعهد الوطني للموسيقى بأفغانستان، 23 منهن قدمن إلى بريطانيا، وسيتضاعف عددهن عندما يعزفن بالتنسيق مع أوركسترا سانت جونز ومقرها لندن، وغيرها، وقد أحضرن آلات موسيقية تقليدية تشمل آلة تدعى سارود وهي أشبه بالعود، وآلة الرباب، والطبلة وآلة دوتار.

والموسيقى المنجزة هي مزيج من الموسيقى الأفغانية التقليدية والغربية الكلاسيكية، على سبيل المثال، يحتوي توزيعهم الجديد لموسيقى "جرينسليفز" الشعبية الإنجليزية على أدوات جذابة جديدة ربما لم يكن رالف فوجان ويليامز ليتصورها حين أعدها للأوركسترا في عام 1934.

وتقود الفرقة نيجين خبالواك، التي تبلغ من العمر 22 عاما، وهي من أكبر الموسيقيات سنا في المجموعة، وقد التحقت نيجين بالمعهد بعد وقت قصير من افتتاحه، ولم يكن لديها أي فكرة حول قيادة الفرقة الموسيقية، وقدمت عروضا في دبي والولايات المتحدة والهند وألمانيا وسويسرا.





وستكون الحفلة الموسيقية الأبرز للمجموعة في المملكة المتحدة بالمتحف البريطاني، الجمعة، إلا أن هناك حفلات أخرى ستحييها المجموعة الأفغانية قبل العودة.