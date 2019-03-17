حلا التُرك في دوّامة انفصال والديها.. شاهدي ما حدث معها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ الفنانة البحرينية حلا الترك، لم تتجنّب آثار طلاق الوالدين بعد، حيث انتابتها نوبة من الحزن الشديد، قطعت على إثرها بروفات حفلها الأخير.

حلا التي تنحدر من عائلة تُعاني من انفصال الأبوين بالطلاق، أبدت اشتياقها إلى عائلتها، حيث ظهرت في فيديو نشرته على الصفحة الخاصة ببرنامجها الجديد الذي يحمل اسم "حلا" وتُقدّمه على إحدى الفضائيات، وهي تغادر التمارين فجأة، فأسرعت خلفها مديرة أعمالها تانيا أبيض، وعندما سألتها: "ما خطبك، هل أنت بخير"، فأجابتها: "كلا.. أشتاق إلى عائلتي، فحسب".

ونشر البرنامج مقطع فيديو آخر لوالدة حلا وهي منى عبد الله السابر التي حرصت على الحضور لتفاجئ ابنتها قبيل إحياء حفلها، فاحتضنتها والدتها ثم علّقت على الحدث قائلةً: "أنا أكيد كنت حابة أفاجئها، وما رح أفوت أي حفلة لحلا، وأول ما شافتني عيونها صارو يضوا ويشعوا".

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يُذكر أن والد حلا هو المنتج البحريني محمد الترك، والذي تزوج من المطربة المغربية دنيا بطمة في 2013، بعد طلاقه من والدة حلا منى السابر، ولا تزال حلا الترك على خلاف مع والدها وزوجته المغربية، لا سيما منذ حصول والدتها، على حق حضانتها، وانتقالها للعيش معها.