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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد لطفى يستقبل مايك تايسون فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 صور استقبال الفنان المصرى محمد لطفى، الملاكم العالمى السابق مايك تايسون عقب وصوله مطار القاهرة، مساء أمس، وذلك للمشاركة بأحد الأعمال السينمائية المصرية.
وحرص النجم العالمى مايك تايسون صباح اليوم، على زيارة الأهرامات، واصطحب معه زوجته ومسئول إنهاء صفقات مشاركة النجوم العالميين فى الأعمال المصرية مثل بويكا الذى ظهر فى السينما المصرية العام الماضى لأول مرة.
على جانب آخر يعتبر مايك تايسون ملاكما أمريكيا ملقب بالرجل الحديدى، وذلك بعدما حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو فى عمر 20 عاما، ليستمر بعدها فى كسر سلسلة من الأرقام القياسية التى سجلها باسمه مما جعله يمتلك شعبية عريضة من المحبين، دفعته لدخول عالم التمثيل فيما بعد ليشارك فى مجموعة من أهم الأفلام.
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