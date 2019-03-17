شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فنانات تزوجن من لاعبى كرة قدم.. تعرف عليهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقع الفنانات فى حب لاعبى كرة القدم أحيانا، سواء إعجاب أو حب يصل حتى الزواج، وليس هذا غريبا فقد تكرر ذلك منذ منتصف القرن الماضى وحتى وقتنا الحالى، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز حالات زواج الفنانات بلاعبى الساحرة المستديرة.



رجاء الجداوى وحسن مختار

رجاء الجداوى وحسن مختار

تعرفت الفنانة رجاء الجداوى على زوجها "حسن مختار" حارس مرمى النادى الاسماعيلى ومنتخب مصر السابق، خلال مشاركتها فى مسرحية "روبابيكيا" وتعرفا على بعض وقتها وفور عودتها طلب منها الزواج، وحدث ذلك فى شهر نوفمبر عام 1970، وأنجبت منه إبنتها أميرة.



هدى رمزي وشريف عبد المنعم

هدى رمزي وشريف عبد المنعم

تقدم شريف عبد المنعم لاعب الأهلى السابق، للمنتج الراحل محمد حسن رمزى لطلب يد شقيقته الفنانة هدى رمزى، ووافق على الفور، لكنه عرض عليه أن يمنحا نفسيهما شهرًا للتفكير، ولم يستطيعا الإنتظار وعقد قرانهما بعد يوما واحدا، واحتفلا بزفافهما بعد عودة شقيقها من الخارج، ولكن كما حدث الزواج سريعا، فلم يستمر سوى 5 أشهر فقط، ليعلنا إنفصالهما بعد ذلك



نجوى إبراهيم ومروان كنفاني

نجوى إبراهيم ومروان كنفاني

تزوجت الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم من "مروان كنفانى" حارس مرمى النادى الأهلى سابقا، وهو فلسطينى الجنسية، واستمر الزواج بينهما لبضعة أعوام وأنجبت منه ولدين هما ناصر وحكم، ولكن حدثت خلافات أدت للإنفصال بسبب اعتزاله للكرة وعمله مستشارا للرئيس الفلسطينى ياسر عرفات فى أمريكا، فرفضت السفر والإقامة معه بحكم عملها فى مصر.



المطربة فلة وجمال عبد الحميد

المطربة فلة وجمال عبد الحميد

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تزوجت المطربة فلة الجزائرية من "جمال عبد الحميد" لاعب الأهلى والزمالك السابق، بعد خروجه من القلعة الحمراء، ولكن سرعان ما حدثت خلافات بينهما اضطرته للانفصال عنها بعد فترة قليلة.



الفنانة شمس ومدحت عبد الهادى

الفنانة شمس ومدحت عبد الهادى

تزوجت الفنانة شمس من مدحت عبد الهادى لاعب الزمالك السابق فى 2005، بعد ارتباط عاطفى نشأ بينهما، وعقد قرانهما ولكن الزواج لم يستمر طويل، وبعدها ابتعد عن الملاعب حتى أعلن إعتزاله دون أن يشعر به أحد.



هياتم ومحمود الخواجة

هياتم ومحمود الخواجة

انتشرت شائعات كثيرة حول محمود الخواجة، لاعب الزمالك السابق والفنانة الراحلة هياتم، ليتقدم بعدها لطلب يدها والزواج منها وهو ما حدث بالفعل ولكن هذا الزواج لم يستمر سوى عدة أيام لينتهى بالطلاق بعدها.



لقاء الخميسى ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسى ومحمد عبد المنصف

جاء تعارف لقاء الخميسى بزوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك السابق ووادى دجلة حاليا، أثناء تصويرها أحد البرامج، وعندما ذهب عبد المنصف لخطبتها أصطحب معه حسام وإبراهيم حسن، وبعد قصة حب قوية تزوجا ولديها منه طفلين هما آدهم وآسر.



دنيا الحلو ومحمود عنتر

دنيا الحلو ومحمود عنتر

وتعد هذه الزيحة أحدث الزيجات بعد أن تقدم محمود عنتر صانع ألعاب نادى الزمالك، لخطبة الفنانة دنيا الحلو فى شهر فبراير 2019، وبعد مرور شهر وبالتحديد فى 15 مارس عقد قرانه، ومن المنتظر أن يحتفلا بالزفاف فى الفترة القريبة المقبلة