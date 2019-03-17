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شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تطمئن جمهورها: صحتى بدأت تتحسن وشكرا لكل الفانز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الفنانة فيفى عبده جمهورها، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، لم تكتشف عن تفاصيله خلال الفترة الماضية، موضحة تحسن حالتها الصحية.
وقالت الفنانة فيفى عبده: "الحمد لله رب العالمين أنا صحتى أبتدت تتحسن شوية وعاوزه اشكركم جداً كل الفانز وزمايلي وأصحابي وأهلى على حبكم واهتمامكم ليا وأنا اسفه لو مقدرتش أرد على كل المكالمات والرسائل اللى جتلي.. بحبكم جداً وربنا يخليكم ليا".
فيفى عبده
يذكر أن الفنانة فيفى عبده عادت مؤخرا للرقص فى حفلات فنية يحضرها الجمهور، كما تشارك جمهورها على السوشيال ميديا فيديوهات أثناء قيامها بالرقص.
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