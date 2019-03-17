شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. هكذا يظهر إياد نصار فى فيلم "الفيل الأزرق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان إياد نصار من تصوير مشاهده فى فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، وننشر صورة للشكل الذى يظهر به إياد فى أحداث الفيلم، حيث ونكشف عن اسم شخصيته وهو "أكرم" ويكون هناك مواقف بينه وبين بطل العمل وجملة شهيرة يقولها لكريم عبد العزيز "هستناك فى 8 غرب".





وأوشكت أسرة الفيلم على الإنتهاء من التصوير بشكل نهائى، حيث يتبقى لهم يومين فقط، فى ديكور مخصص للمشاهد الأخيرة، الذى يجمع عددا كبيرا من النجوم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم ظافر العابدين وإياد نصار والإعلامية أسما شريف منير، وغيرهم، كما يعد الفيلم استثماراً لنجاح الجزء الأول الذى حقق إيرادات كبيرة وقت طرحه فى دور العرض السينمائى .

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يذكر أن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى.