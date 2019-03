للأسبوع الثاني.. "Captain Marvel" تتربع على عرش شباك التذاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نجاح كبير لا يزال يحققه أحدث إنتاجات شركة "Marvel" فيلم الأبطال الخارقين "Captain Marvel" بمواصلته تصدر شباك التذاكر الأمريكي والعالمي في ثاني أسابيع عرضه، بإيرادات بلغت 69 مليون دولار، وإجمالي 265 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و494 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي.

جاء في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة "Wonder Park" بـ 4 ملايين دولار، بإجمالي 16 مليون في أسبوع عرضه الثاني، بينما جاء في المركز الثالث فيلم الدراما والرومانسية "Five Feet Apart" بـ 2.915 مليون دولار بإجمالي 13 مليون في ثاني أسابيع عرضه.

واحتل المركز الرابع فيلم "How To Train Your Dragon" بـ2.743 مليون دولار بإجمالي 135 مليون دولار بأسبوع عرضه الخامس.

واحتل المركز الخامس فيلم الكوميديا "A Madea Family Funeral" بـ3272 مليون دولار بإجمالي 59 مليون دولار بأسبوع عرضه الرابع، وجاء في المركز السادس فيلم الكوميديا "No Manches Frida 2" بـ1.336 مليون دولار بإجمالي 3 ملايين دولار بأسبوع عرضه الثاني، وفي المركز السابع فيلم الرعب "Captive State" بـ746 ألف دولار بإجمالي 3 ملايين دولار في ثاني أسابيع عرضه.

وبالمركز الثامن احتل فيلم الرسوم المتحركة "Lego Movie 2" بـ610 ألف دولار بإجمالي 101 مليون بعد قرابة الشهر من عرضه تجاريًا. وفي المركز التاسع جاء فيلم "Alita: Battle Angel" بـ550 ألف دولار بإجمالي 81 مليون دولار بسادس أسابيع عرضه، واحتل المركز العاشر والأخير الفيلم الوثائقي "Apollo 11" بـ403 آلاف دولار بإجمالي 5 ملايين دولار بأسبوع عرضه الثالث.