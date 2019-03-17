نبيل الحلفاوي يعلق على فوز الزمالك: "مباراة دون المستوى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، فريق نادي الزمالك، بعد فوزه في مباراة الليلة ضمن بطولة الكونفدرالية.

وعلق: "الزمالك إلى دور الثمانية، مبروك، مباراة دون المستوى لحسن الحظ من أصحاب الأرض أيضا، ننتظر عودة الزمالك لمستواه الحقيقي في الدور القادم، نكرر التهنئة".

وتصدر الزمالك مجموعته بعد تعادله في مباراة الليلة، مع نظيره نصر حسين داي الجزائري، ضمن بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

