العثور على لاعب كرة القدم الشهير ونجم Love Island ميتًا

متابعة بتجــــــــــــرد: توفي نجم برنامج Love Island “جزيرة الحب” ولاعب كرة القدم السابق مايكل ثالاسيتيس عن عمر 26 عامًا.
ولفتت المعلومات الى أنه تمّ العثور على جثة مايكل ثالاسيتيس بالقرب من منزله في اسيكس يوم الجمعة، وقد أكّد مدير مكتبه الخبر من دون ذكر أسباب وفاته.
وقد ضجّ موقع تويتر بالتغريدات التي كتبها العديد من نجوم برنامج تلفزيون الواقع جزيرة الحب، والذين عبّروا من خلالها عن حزنهم الشديد على وفاة مايكل ثالاسيتيس.
إشارة الى أن مايكل ثالاسيتيس لاعب كرة قدم سابق اكتسب شهرة واسعة في بريطانيا بعد ظهوره في برنامج تلفزيون الواقع جزيرة الحب.
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