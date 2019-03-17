ناصيف زيتون يكشف عن مفاجأة سارة لجمهوره – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم ناصيف زيتون الإعلان التشويقي الأوّل لألبومه الجديد، تحت عنوان “الألبوم الثالث” وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

وأطل ناصيف بمقطع فيديو موجهًا رسالة الى جمهوره في مختلف أنحاء الوطن العربي وبلدان الإغتراب وقال: “محبتكن ودعمكن اكتر ما تمنيت.. وتعبّر عن حبي غنيت.. بدي غني لانو هيدي لغتي بالأساس… وراح ضل احكيها لكل الناس.. راح ضل غني حب، أمل وأفراح إلكن ولكل غالي على قلبي راح.. رسالتي إلكن انو غني وصل فني.. بتمنالكن واحد واحد يصلكن جزء مني ناصيف الياس زيتون”.

ويعتبر هذا الألبوم الثالث في مسيرة ناصيف زيتون الفنية، حيث أن برصيده ألبومين الأوّل بعنوان “يا صمت” وصدر في عام 2013 والثاني بعنوان “طول اليوم” طرحه في عام 2016 إلى جانب مجموعة من الأغاني المنفردة.

لمشاهدة فيديو البرومو: