متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم ناصيف زيتون الإعلان التشويقي الأوّل لألبومه الجديد، تحت عنوان “الألبوم الثالث” وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.
وأطل ناصيف بمقطع فيديو موجهًا رسالة الى جمهوره في مختلف أنحاء الوطن العربي وبلدان الإغتراب وقال: “محبتكن ودعمكن اكتر ما تمنيت.. وتعبّر عن حبي غنيت.. بدي غني لانو هيدي لغتي بالأساس… وراح ضل احكيها لكل الناس.. راح ضل غني حب، أمل وأفراح إلكن ولكل غالي على قلبي راح.. رسالتي إلكن انو غني وصل فني.. بتمنالكن واحد واحد يصلكن جزء مني ناصيف الياس زيتون”.
ويعتبر هذا الألبوم الثالث في مسيرة ناصيف زيتون الفنية، حيث أن برصيده ألبومين الأوّل بعنوان “يا صمت” وصدر في عام 2013 والثاني بعنوان “طول اليوم” طرحه في عام 2016 إلى جانب مجموعة من الأغاني المنفردة.
لمشاهدة فيديو البرومو:
كانت هذه تفاصيل خبر ناصيف زيتون يكشف عن مفاجأة سارة لجمهوره – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.