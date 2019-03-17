إبداعات موسيقية إماراتية وعربية بمهرجان "مترو دبي للموسيقى"

يستضيف مهرجان "مترو دبي للموسيقى"، الذي انطلقت أولى دوراته الأحد، مجموعة مميزة من المواهب الإماراتية والعربية، استقطبت اهتمام الجمهور من خلال ما قدمته من عروض إبداعية دمجت فيها الأساليب الموسيقية الكلاسيكية والحديثة بشكل فريد.

ويستمر المهرجان الذي تنظمه براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، حتى 23 مارس/آذار الجاري، في 5 محطات من مترو دبي، هي: برج خليفة/دبي مول، ومول الإمارات، والاتحاد، وبرجمان، ومركز دبي للسلع المتعددة.

وتشارك فيه مجموعة من المواهب المتميزة تضم الفنانة الإماراتية الشابة خديجة سليم، واللبنانية تاليا لحود، والمصري مدحت ممدوح، والسعودي طاهر البحراني، والأردنيين عمر حمدان وخلدون الباز، والسوري رامي كنجو، واللبناني حبيب خليل، إلى جانب فرقة "بسيطة" السورية.

وتعليقاً على بدء فعاليات المهرجان، قالت شيماء السويدي، مديرة المشاريع الإبداعية -براند دبي: "سعدنا كثيراً بإقبال الجمهور على متابعة المهرجان في أول أيامه، وجاء ذلك نتيجة الصدى الواسع الذي وجده الحدث عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك انتشار أخباره على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ما كان له عظيم الأثر في تحفيز اهتمام الجمهور بالتعرف على ما سيقدمه هذا الحدث الذي يتابعونه للمرة الأولى".

وأضافت: "حرصنا على متابعة ردود أفعال الجمهور، وأغلبهم من مستخدمي مترو دبي، إلى جانب زوار جاءوا خصوصاً إلى المحطات الـ5 التي أعلنا عن استضافتها للمهرجان من أجل متابعة العروض، ولقد وجدنا استحساناً كبيراً لما قدمه الفنانون من عروض مميزة".

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وعن المشاركة الإماراتية والعربية في المهرجان الأول من نوعه في المنطقة، قالت السويدي: "كشأن جميع المبادرات والمشاريع التي تنفذها براند دبي، حرصنا على أن يكون التواجد الإماراتي والعربي ملموساً وقوياً في المهرجان، واجتهدنا في البحث عن مواهب واعدة متميزة لا سيما من الشباب، مع مراعاة التنوّع".

وأكدت: "براند دبي حريص دائماً أن تقدم المبادرات التي يطلقها ويقوم بتنفيذها مساحات رحبة للتفاعل بين المبدعين الإماراتيين والعرب والأجانب من مختلف أنحاء العالم، لما لهذا التفاعل من قيمة في إثراء الأفكار وتبادل التجارب فيما بينهم، ودائماً المحصلة تكون مزيدا من الإبداع الذي يصب في تعزيز مستوى المردود المأمول للمبادرة أو الحدث".

وأشارت السويدي إلى أن اللجنة التنظيمية للمهرجان حرصت على اختيار باقة من المواهب العربية اللافتة التي تعبر من خلال ما تقدمه من أعمال مبدعة عن الأساليب الموسيقية المختلفة في شتى أرجاء العالم العربي، ما يجعل من المهرجان فعالية للاحتفاء بالقوالب الموسيقية العالمية، إذا ما أُخِذَ في الاعتبار المشاركة الواسعة للفنانين العالميين إلى جانب المواهب العربية.

من جانبها، قالت روضة المحرزي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، إن بداية فعاليات مهرجان مترو دبي للموسيقى شهدت إقبالاً كبيراً من الجمهور في المحطات المختارة، حيث جذبت الموسيقى المميزة وطرق العزف الفريدة رواد مترو دبي ونشرت بينهم أجواء ملؤها الفرح والسعادة.

وأضافت المحرزي أن عقد الفعاليات الإبداعية والفنية في مترو دبي يضيف إلى رصيده ودوره المهم كشريان أساسي ضمن منظومة التنقل العام في دبي، مؤكدة أن هيئة الطرق والمواصلات وانطلاقاً من دورها المجتمعي تولي عناية كبيرة بالمساهمة في نشر الفنون الإبداعية في دبي.

ولفتت إلى أن ذلك تجسّد في الشراكة الاستراتيجية مع الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في أكثر من مناسبة، حيث قام الطرفان خلال الفترة الماضية بالتعاون في تنفيذ المرحلة الثالثة من متحف دبي الفني، والتي شهدت رسم مجموعة من الجداريات الضخمة على جسر مترو دبي على شارع الشيخ زايد في المنطقة الممتدة ما بين محطتي "أبراج الإمارات" و"مركز دبي المالي العالمي".