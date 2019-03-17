هكذا اعلن ناصيف زيتون عن مفاجأته السارة

تحت عنوان “الألبوم الثالث”، طرح النجم ناصيف زيتون اعلاناً مشوقاً مستبقاً طرح ألبومه الجديد.

أطل ناصيف بمقطع فيديو موجهاً رسالة الى جمهوره في كل انحاء العالم. وقال في الفيديو الذي نشره على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب: “محبتكن ودعمكن اكتر ما تمنيت.. وتعبّر عن حبي غنيت.. بدي غني لانو هيدي لغتي بالأساس… وراح ضل احكيها لكل الناس.. راح ضل غني حب، أمل وأفراح إلكن ولكل غالي على قلبي راح.. رسالتي إلكن انو غني وصل فني.. بتمنالكن واحد واحد يصلكن جزء مني ناصيف الياس زيتون”.

وعلى الرغم من مسيرته الفنية القصيرة، الا ان ناصيف زيتون حقق نجاحاً كبيراً في مختلف أنحاء العالم وفي رصيده ألبومين، الاول بعنوان “يا صمت” عام 2013. والثاني بعنوان “طول اليوم” عام 2016.

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وهو يشوّق جمهوره حالياً على ألبومه الثالث الذي يضم باقة منوعة من الأغنيات بعدة لهجاب منها أغنية لأول مرة يغني بالهجة المصرية بعنوان “خط أحمر”.

كما يضم الألبوم اللون العراقي حيث سيقدم ديو غنائي مع الفنان سيف نبيل. الاغنية رومانسية من كلمات علي بدر والحان سيف نبيل.

وبهذا العمل سنسمع ناصيف يغني باللهجة العراقية لأول مرة أيضاً.