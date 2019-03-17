- 1/2
- 2/2
Mar 17, 2019
عبّرت النجمة يارا عن سعادتها الكبيرة بعد انضمام فرد جديد الى العائلة، وذلك بعدما اصبحت “خالة” حيث رُزقت ميرنا شقيقتها بطفل اطلقت عليه اسم Jude.
ونشرت يارا صورة للطفل المولود حديثاً، وكتبت معلنة انها أصبحت خالة. وتابعت متوجهة بحديثها الى الطفل بطريقة طريفة: “إسمَع كلام خالتَك وما تسمعشِ كَلام أُمَّك.. قولوا ماشاءالله إبن إختي الحلو“. وختمت قائلة: “على فكرة كمان برشلوني“.
وكانت يارا قد أحيت حفل توزيع جوائز البث المباشر لـ Vigo Video في فندق جميرا – أبراج الاتحاد في العاصمة أبوظبي حيث تألقت بحضورها وبصوتها وبإطلالتها وقدمت باقة من أجمل أغنياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- يارا ترحب بقدوم اصغر برشلوني في عائلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.