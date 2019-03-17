خاص- يارا ترحب بقدوم اصغر برشلوني في عائلتها

عبّرت النجمة يارا عن سعادتها الكبيرة بعد انضمام فرد جديد الى العائلة، وذلك بعدما اصبحت “خالة” حيث رُزقت ميرنا شقيقتها بطفل اطلقت عليه اسم Jude.

Advertisements

ونشرت يارا صورة للطفل المولود حديثاً، وكتبت معلنة انها أصبحت خالة. وتابعت متوجهة بحديثها الى الطفل بطريقة طريفة: “إسمَع كلام خالتَك وما تسمعشِ كَلام أُمَّك.. قولوا ماشاءالله إبن إختي الحلو“. وختمت قائلة: “على فكرة كمان برشلوني“.

وكانت يارا قد أحيت حفل توزيع جوائز البث المباشر لـ Vigo Video في فندق جميرا – أبراج الاتحاد في العاصمة أبوظبي حيث تألقت بحضورها وبصوتها وبإطلالتها وقدمت باقة من أجمل أغنياتها.