كيت ميدلتون في مأزق.. والسببُ تسريب صور مُحرجة لها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاعت دوقةُ كامبريدج وزوجة الأمير وليام، كيت ميدلتون أن ترسم لنفسها صورةً مثاليةً منذ انضمامها للعائلة المالكة.

إلا أن صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية نشرت لميدلتون صورًا محرجة ربما ستُثير غضب زوجها الأمير وليام والملكة اليزابيث، وبيّنت الصور ميدلتون وهي محاطة بالعديد من المعجبين من الشباب في حدث منذ عدة سنوات.

والتُقطت هذه الصور في حفل أُقيم بهايد بارك منذ عدة سنوات وكانت تضحك وتحمل كوبًا في يدها ومحاطةً بالشباب، في نفس الوقت الذي كان الأمير وليام يتابع مسيرته العسكرية على متن السفينة "إتش إس إم ديوك" في منطقة البحر الكاريبي.

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ولم تكن هي المرة الوحيدة التي يتم تصوير الدوقة في موقف مُحرج، فقد انتشرت صورة لها وهي مخمورة ويساعدها أصدقاؤها للخروج من الحفل.

ورغم ذلك، تشتهرُ ميدلتون في جميع أنحاء العالم بأسلوبها المميز والراقي، الذي جعلها منفردة عن الأخريات، ومنذ زواجها من الأمير هاري في 2011، وصفها كثيرون بأنها القرين الملكي المثالي.

يأتي هذا التقرير وسط الخلافات المزعومة بين كيت ميدلتون ودوقة ساسيكس ميغان ماركل والتي على إثرها انتقلت الأخيرة من القصر الملكي لمنزل منفرد.