شكرا لقرائتكم خبر عن أكشاى كومار يدعو الشباب لمشاهدة فيلمه الجديد "Kesari"..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب النجم العالمى أكشاى كومار من الشباب الهندى بضرورة مشاهدة فيلمه الجديد "Kesari" الذى أكد أنه مبنى على أحداث تاريخية والعمل يحتاج اللاحتفال به، وهو ما كشفه موقع "ميداى".

تحدث أكشاى كومار حفل ترويجى للعمل، مؤكدا أن فيلمه القادم الذى يستند على معركة ساراجارى عام 1897 يستحق المشاهدة، وقال إن الناس فى الهند ليسوا على دراية بالمعركة الأسطورية ويحتاج الأطفال لمشاهدة هذا الفيلم.

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"Kesari" شارك أكشاى كومبار بطولته عدد كبير من النجوم من أبرزهم بارينيتى شوبرا وادوارد سونينبليك وغيرهم.



بوستر العمل