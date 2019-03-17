شكرا لقرائتكم خبر عن زى الملايكة.. "سيرسى" بطلة Game of Thrones فى مخيمات اللاجئين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من صورتها التى رسختها أحداث المسلسل الفانتازى العالمى Game of Thrones فى أذهان المشاهدين، إلا أن العمل المدنى، أظهر الوجه الآخر "الملائكى" للنجمة الإنجليزية لينا هيدى، خلال زيارتها لمعسكر اللاجئين فى جزيرة ليسبوس اليونانية.



بطلة Game of Thrones فى مخيمات اللاجئين

زى الملايكة أما تشوفها.. هكذا ظهرت "سيرسى" أو لينا هيدى، فى عدد من الصور خلال زيارة معسكر اللاجئين، وهي تقوم بمداعبة الأطفال وتتحدث مع العائلات المتواجدة على الجزيرة.

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بطلة Game of Thrones فى مخيمات اللاجئين



بطلة Game of Thrones فى مخيمات اللاجئين

جدير بالذكر أن الجزء الثامن والأخير من مسلسل Game Of Thrones سوف يتم عرضه فى شهر أبريل المقبل، وقد بدأ عرض مسلسل Game Of Thrones بدأ فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما ترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.