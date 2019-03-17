كيف عبر تامر حسنى عن فرحته بالمشاركة بأوليمبياد الإمارات وسط إعجاب الجمهور؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان تامر حسنى عن سعادته باختياره لتمثيل الدولة المصرية فى الأغنية الرسمية لأولمبياد 2019 المقام فى دولة الإمارات العربية. وقال الفنان تامر حسنى: "سعيد باختيارى لتمثيل مصر في الأغنية الرسمية لأولمبياد 2019 العالمية الخاصة.. صدق نفسك صدق حلمك أوعى تخاف.. الجزء الخاص باللهجة المصرية من كلماتى". وتألق النجم تامر حسنى فى حفل افتتاح الأولمبياد الخاصة العالمية بالإمارات، بحضوره المتميز وسط محبة الشعب الإماراتي المضياف ومعجبينه من جميع متسابقين الوطن العربي. المحبة التي ظهرت بشدة مع أول ظهور النجم تامر حسنى داخل الملعب، عكست الحب والتقدير الذى تكنه الجماهير العربية للنجم المصرى المحبوب. Advertisements الجدير بالذكر، أن أغنية الأولمبياد من كلمات الفنان تامر حسني و يشاركه الغناء النجم حسين الجسمى، والنجمة أصالة، والنجمين العالميين لويس فونسي وأڤريل لڤين. تامر حسنى يتوسط الجسمى والنجم العالمى لويس فونسى وشقيقه سيلفى الجسمى وتامر وأصالة ولويس فونسى

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