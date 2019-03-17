محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد حسين:

أعربت الفنانة منى هلا عن سعادتها بالتواجد في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، من خلال مشاركة فيلمها "ليل خارجي" في المسابقة الروائية الطويلة.

وقالت منى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مبسوطة إننا في الأقصر ومبسوطة باللوكيشن عظيم، ودي أول مرة أحضر المهرجان"، وأثنت على فكرة إقامة حفل افتتاح الدورة الثامنة في معبد الكرنك، مضيفة "شيء عظيم وأجواء مبهجة".

وقالت منى "ليل خارجي، هو الفيلم المصري الوحيد في المسابقة الرسمية"، متمنية أن يلقى إعجاب حضور المهرجان ولجنة التحكيم.

وعن رأيها في وجود مهرجان متخصص في السينما الإفريقية "بحب افريقيا كقارة لطيفة في الثقافة والموسيقى والسينما، قارة مميزة. لما حد بيسألني وأنا عايشة برا انتي منين، بقولهم أنا افريقية، حاجة افتخر بيها"، لافتة إلى أن السينما الإفريقية مؤخرًا، باتت تنتج أفلامًا جيدة على المستوى البصري، رغم أن بعض دول القارة السمراء تعاني من ضعف الامكانيات، لكن يصنعون أفلامًا عظيمة، وهذا شيء عبقري، حسب قولها.

"ليل خارجي" بطولة كريم قاسم ومنى هلا وشريف دسوقي، تأليف شريف الألفي، إخراج أحمد عبدالله السيد.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- منى هلا لـ"الخليج 365": "إفريقيا قارة مميزة أفتخر بانتمائي لها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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