بالصور- منى هلا وشريف دسوقي يحضران "ليل خارجي" في "الأقصر للسينما الإفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص صنّاع "ليل خارجي" على حضور عرض فيلمهم، المُشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في قاعة المؤتمرات، وهم "منى هلا، شريف دسوقي والمنتجة هالة لطفي".

كما يشهد العرض حضور الفنان محمود حميدة، المنتج صفي الدين محمود، الفنان عمرو عبدالعزيز، ومن المقرر أن يعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد رامي رزق الله.

كان الفيلم مثّل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018، وشارك في مهرجاني مراكش، وستوكهولم، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في تورونتو الذي نال إعجاب النقاد وبيعت كل تذاكر حفلاته، وتدور أحداثه عن 3 أشخاص من عوالم مختلفة، يجدون أنفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها.

"ليل خارجي" بطولة كريم قاسم ومنى هلا وشريف دسوقي، تأليف شريف الألفي، إخراج أحمد عبدالله السيد.

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