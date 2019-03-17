بـ 9 مسلسلات.. نجوم "مسرح مصر" يسيطرون على دراما رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

أعرب نجم "مسرح مصر" الفنان محمد أنور عن سعادته بمشاركة أصدقائه نجوم فرقة مسرح مصر في عدد كبير من المسلسلات المقرر عرضها في السباق الدرامي لرمضان العام الجاري.

نشر أنور عبر صفحته الشخصية بـ"إنستجرام"، صور مجمعة لأبطال الفريق، وكتب: "مسلسلات رمضان السنة دي عندنا إن شاء الله".

ويشارك الفنان مصطفى خاطر في مسلسل "طلقه حظ"، بينما يشارك الفنان علي ربيع في مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، والفنان حمدي المرغني في مسلسل "فلانتينو" و"سوبر ميرو".

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كما يشارك الفنان كريم عفيفي في مسلسل "ولد الغلابة" و"فكرة بمليون جنيه"، والفنان محمد عبد الرحمن في مسلسل "الواد سيد الشحات".

أما "أوس أوس" فيشارك في مسلسل "هوجان"، ويأتي ضيف شرف في عدد من المسلسلات الأخرى، بينما يشارك الفنان مصطفى بسيط في مسلسل "الواد سيد الشحات"، والفنان حامد الشراب في مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، ومحمد توب في مسلسل "طلقة حظ"، وبيشوي طاهر في مسلسل "الواد سيد الشحات" و"البرنسيسة بيسة".

ويشارك إبرام سمير في مسلسل "الواد سيد الشحات" و"فكرة بمليون جنيه"، ووائل العوني في مسلسل "سوبر ميرو" و"البرنسيسة بيسة".

ويشارك الفنان محمد أنور في مسلسلات "طلقة حظ" و"البرنسيسة بيسة"، ويأتي ضيف شرف في "كلبش".

