الليلة.. حمدي الميرغني وزوجته في ضيافة عمرو الليثي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يحل الفنان حمدي الميرغني، وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، ضيوفا على الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة الليلة من برنامج "واحد من الناس"، في تمام التاسعة والنصف مساء، على شاشة النهار.
ويتحدث الزوجان عن بداياتهما الفنية، ومشوارهما في فريق مسرح مصر، وقصة الحب التي نشأت بينهما في الكواليس، كما يتحدثان عن آخر أعمالها الفنية.
يذكر أن حمدي الميرغني يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "فلانتينو"، بطولة الزعيم عادل إمام.
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