بالصور.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نقابة المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تقام يوم الجمعة الموافق 22 مارس، انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، ويتم الإعلان فيها عن نقيب جديد و6 أعضاء جدد.

ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أشرف زكي النقيب الحالي للمهن التمثيلية، والفنان شادي مكرم وهو ممثل مسرحي شارك في عدد من الأعمال، أبرزها "اختفاء"، "يونس ولد فضة".

بينما حسم أعضاء المجلس الحاليين، موقفهم من الترشح لفترة جديدة، فقرر 5 أعضاء من أصل 6 الترشح لفترة أخرى، إلا إن الفنان محسن منصور أكد في تصريح خاص لمصراوي أنه لن يترشح خلال الفترة القادمة.

الأعضاء الحاليين هم سامي مغاوري، إيهاب فهمي، عفاف رشاد، أشرف طلبة، والمخرج سامح بسيوني.

بينما قرر عدد من الفنانين الترشح في الانتخابات القادمة وهم الفنانة نهال عنبر، وهي عضو مجلس إدارة بنقابة المهن التمثيلية في الدورة قبل الماضية، لم يحالفها الحظ في الانتخابات الماضية، وصرحت لمصراوي أن إنشغالها بتقديم برنامج أدى لخسارتها في الانتخابات الماضية.

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كذلك قررت الفنانة نجلاء شعير، الترشح للانتخابات، وقد شاركت في عدد من الأدوار الثانوية، أبرزها أعمالها "المغني"، "سقوط حر"، "7 أرواح".

كما قام الفنان محسن صبري بترشيح نفسه في الانتخابات، وشارك في عدد من الأعمال الثانوية منها "الخادمة"، "الطاحونة"، "لا تسألني من أنا".

وقرر الفنان الشاب محمد نبيل منيب، الترشح للانتخابات القادمة، ومن أبرز أعماله مسلسل "عائلة الحاج نعمان"، "ولاد تسعة"، "يونس ولد فضة"، "الخروج".

كذلك يتقدم الفنان سامي نوار، للترشح في الانتخابات القادمة، ومن أبرز أعماله "حسن بيه الغلبان"، "عذاب الحب"، "الفول صديقي".

كما تقدمت الفنانة سميحة عبدالهادي، بالترشح للانتخابات القادمة، ومن أبرز أعمالها "قانون عمر"، "طاقة نور"، "كاريوكا".