شاهد.. نادية الجندي تهنئ بوسي شلبي بعيد ميلادها

هنأت الفنانة نادية الجندي، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات" إنستجرام"، صديقتها الإعلامية بوسي شلبي، بعيد ميلادها. وعلقت: "أختي وصديقتي بوسي شلبي، كل سنة وإنتِ طيبة وبألف خير يا حبيبتي، وعقبال 100سنة، ربنا يديم Advertisements بينا المحبة و اتمنى لك دوام الصحة والسعادة". يذكر أن بوسي شلبي لها عدد من البرامج الشهيرة أبرزها "أحلى النجوم"، "دعوة على السحور".

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