إسراء عبد الفتاح تروج لحلولها ضيفة في "واحد من الناس"

روجت النجمة إسراء عبد الفتاح عن حلولها ضيفة في برنامج "واحد من الناس"، و الذي يقدمه الإعلامي و مدير قناة النهار عمرو الليثي، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت كاتبة: "استنونا النهاردة الساعة ٩:٣٠مع دكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس علي قناة النهار"، و من المقرر أن يظهر معهم الفنان حمدي المرغني.
يذكر أن الفنانة إسراء عبد الفتاح شاركت سابقا في بطولة الجزء
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