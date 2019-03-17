فن ومشاهير

إسراء عبد الفتاح تروج لحلولها ضيفة في "واحد من الناس"

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روجت النجمة إسراء عبد الفتاح عن حلولها ضيفة في برنامج "واحد من الناس"، و الذي يقدمه الإعلامي و مدير قناة النهار عمرو الليثي، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت كاتبة: "استنونا النهاردة الساعة ٩:٣٠

مع دكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس علي قناة النهار"، و من المقرر أن يظهر معهم الفنان حمدي المرغني.

 

يذكر أن الفنانة إسراء عبد الفتاح شاركت سابقا في بطولة الجزء

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الثالث من مسرحية "مسرح مصر"، و هي من تأليف نادر صلاح الدين، و إخراج سعيد حامد، و المسرحية بطولة كل من أشرف عبد الباقي، مصطفي خاطر، علي ربع، أوس أوس، كريم عفيفي، محمد عبد الرحمن، ويزو.

 

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