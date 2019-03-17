شاهد .. هاني سلامة يستعيد ذكريات إزاي تخلي البنات تحبك مع نور

استعاد الفنان هاني سلامة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، ذكريات فيلم "ازاي تخلي البنات تحبك"، حيث نشر صورة من كواليس الفيلم، برفقة الفنانة اللبنانية نور، وعليها كاتبًا: حد فاكر الصورة دي من فيلم إيه؟ الفيلم، برفقة الفنانة اللبنانية نور، وعليها كاتبًا: حد فاكر الصورة دي من فيلم إيه؟ يذكر أن سلامة يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "قمر هادي" من تأليف إسلام حافظ، ويشارك في بطولته داليا مصطفى، يسرا اللوزي، حمزة العيلى، هادي الجيار، محسن محيي الدين، آية سماحة، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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