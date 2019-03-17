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مصطفي بسيط :أنا و ڤان ديزل في رمضان 2019

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نشر النجم مصطفي بسيط صورة له تجمعه مع الممثل العالمي فين ديزل، و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، حيث علق عليها كاتبا: "دعماً مني للمواهب الشابه.. إنتظروني أنا والممثل الصاعد ڤان ديزل في رمضان 2019.. قلبك لو مات متجيش على اتنين اخوات..حبيبى يا ديزوووو".

 

يذكر أن الفنان مصطفي بسيط شارك سابقاٌ في مسلسل "أبو عمر المصري"، و تدور أحداثه حول المحامي مصري فخر الدين الذي أسس هو ومجموعة من أصدقائه المحامين الجدد تنظيم سلمي يسعى لإيجاد حلول لمشاكل وقضايا المواطنين

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البسطاء بعيدًا عن مافيا المحاماة وأسعارهم المبالغ فيها! إلا أن هذا التنظيم سرعان ما يثير غضب أحد الأجهزة الأمنية الذي لا يجد وسيلة قانونية لإيقاف نشاط هؤلاء الشباب الحالمين بمجتمع مثالي فيلجأ إلى وسائل أخرى «خارج إطار القانون» من خلال تصفية أعضاء هذا التنظيم، لكن ينجو (فخر الدين) من محاولة اغتياله والتي يقتل فيها ابن خالته (عيسى) فيهرب إلى فرنسا منتحلاً شخصية ابن خالته الذي كان يتأهب للسفر إلى
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باريس لدراسة القانون، وهناك يلتقي بمحبوبته القديمة التي تنجب لها ابنًا هو عمر ثم تموت وهي تنجبه، ليقرر فخرالدين أن ينتقل بصحبة طفله للعيش بالسودان، وهناك يتحول إلى كادر مهم من كوادر أحد الجماعات الإسلامية المسلحة، وعينه على العودة والثأر من قاتل ابن خالته، و المسلسل من تأليف عز الدين شكري فشير، و إخراج أحمد خالد موسى، و بطولة كل من أحمد عز، أروي جودة، منذر رياحنة، فتحي عبد الوهاب، أمل بوشوشة، محمد جمعة،  إيمان العاصي، عارفة عبد الرسول، عباس أبو الحسن، عزوز عادل، أحمد عصام.

 

 

 

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