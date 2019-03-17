مصطفي بسيط :أنا و ڤان ديزل في رمضان 2019

نشر النجم مصطفي بسيط صورة له تجمعه مع الممثل العالمي فين ديزل، و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، حيث علق عليها كاتبا: "دعماً مني للمواهب الشابه.. إنتظروني أنا والممثل الصاعد ڤان ديزل في رمضان 2019.. قلبك لو مات متجيش على اتنين اخوات..حبيبى يا ديزوووو".
يذكر أن الفنان مصطفي بسيط شارك سابقاٌ في مسلسل "أبو عمر المصري"، و تدور أحداثه حول المحامي مصري فخر الدين الذي أسس هو ومجموعة من أصدقائه المحامين الجدد تنظيم سلمي يسعى لإيجاد حلول لمشاكل وقضايا المواطنين
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