عمرو دياب يعلن نفاد تذاكر حفل دبي

أعلن الهضبة عمرو دياب عن نفاذ تذاكر حفله المقبل في دبي، و ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". يذكر أن الهضبة عمرو دياب يستعد لطرح أغنيته الجديدة بعنوان "مفيش مهم"، خلال الفترة المقبلة، والأغنية ضمن ألبومه الغنائي المقبل، و الذي من المقرر طرحه في صيف 2019.

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