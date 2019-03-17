أعلن الهضبة عمرو دياب عن نفاذ تذاكر حفله المقبل في دبي، و ذلك عبر حسابه الرسميبموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
يذكر أن الهضبة عمرو دياب يستعد
لطرح أغنيته الجديدة بعنوان "مفيش مهم"، خلال الفترة المقبلة، والأغنية ضمن ألبومه الغنائي المقبل، و الذي من المقرر طرحه في صيف 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يعلن نفاد تذاكر حفل دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.