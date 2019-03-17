بالفيديو.. كايروكي يطرح برومو أحدث كليباته

طرحت كايروكي باند، أحدث برومو كليبتها بعنوان "أبناء البطة السوداء"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". "يوتيوب". يذكر أن كايروكي باند تستعد لإحياء حفل غنائي، يوم الجمعة 5 أبريل المقبل، في حديقة البرج بمدينة دبي الإماراتية، كما تشاركها في الحفل كل من "مسار إجباري"، "السبعة و أربعين"، "المربع"، "مشروع ليلى".

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