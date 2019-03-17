في أقل من أسبوعين.. كابتن مارفل يحطم شباك التذاكر

أعلنت الشركة العالمية مارفل استوديوز، عن تصدر فيلمها "كابتن مارفل" المركز الأول في أقل من أسبوعين، و جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و الفيلم من تأليف و إخراج اٌنا بودن، رايان فليك، و بطولة كل من بري لارسون، جيما تشان، صامويل جاكسون، جود لو، كلارج جريج، أنيت بينينج، لي بيس، مكينا جرايس، و تدور أحداث الفيلم حول تحول كارول دنفر إلى واحدة منأقوى اﻷبطال الخارقين في عالم مارفل في الوقت ذاته الذي تنجذب فيه اﻷرض بين قوتين ضاريتين في حرب ضروس.
يذكر أن شركة الإنتاج السينمائي العالمية مارفل تستعد لطرح فيلمها بعنوان "أفينجرز: نهاية اللعبة"، و التي تدور أحداثه بعد تنفيذ ثانوس و الذي يقوم بتنفيذ خطته الشريرة عقب استيلائه على أحجار اﻷبدية الستة، و قضائه على نصف
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