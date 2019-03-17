شاهد.. زينة تستمتع بالأجواء المشمسة في الإسكندرية

نشرت الفنانة زينة صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "زينة" على الصورة قائلة: "صورني وأنا مش واخدة بالي ". ويذكر أن آخر أعمال "زينة" مسلسل Advertisements "كارما"، وشاركها العمل عدد من الفنانين وأبرزهم "غادة عبدالرازق، خالد الصاوي، عمرو سعد، وفاء عامر". المسلسل من إخراج وتأليف: خالد يوسف.

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