بعد أن كانت مقرر هذا الأسبوع.. كيم كارداشيان تلغي زيارتها إلى إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 مارس 2019 07:10 مساءً - أعلنت، السبت، العلامة التجارية الإسرائيلية الخاصة بالنظارات الشمسية (كارولينا ليمكي) التي تحظى بشراكة مع كيم كارداشيان أن زيارة نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء التي كانت مقررة هذا الأسبوع إلى إسرائيل قد تأجلت إلى أجل غير مسمى.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن العديد من وسائل الإعلام العبرية تكهنت بأن كارداشيان تراجعت عن الرحلة بعد إطلاق صاروخين من قطاع غزة عاى مدينة تل أبيب، مساء الخميس الماضي. لكن كارولينا ليمكي لم تقدم سببًا لإلغاء الرحلة.

وفي وقت مبكر من الجمعة الماضية، قصف الطيران الإسرائيلي منشآت لحماس في قطاع غزة بعد ساعات من إطلاق صاروخين من القطاع على تل أبيب، في أول هجوم من نوعه منذ حرب عام 2014.

وكانت كارداشيان تهدف من زيارتها إلى تدشين شراكتها مع كارولينا ليمكي، وهي العلامة التجارية المملوكة جزئيا للعارضة والممثلة الإسرائيلية بار رفائيلي.

وأطلقت العارضتان بالفعل حملة إعلانية مشتركة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية وفي إسرائيل أيضا.

والعام الماضي، عند إعلان الشراكة، قالت كارولينا ليمكي إن كارداشيان ستكون وجه العلامة التجارية، إلى جانب رفائيلي، لمدة عامين على الأقل.

وبموجب الشراكة، ستملك كارداشيان 10% من أسهم أي شركة تؤسسها العلامة التجارية في الولايات المتحدة، و 5% من عائدات من خط مجموعة النظارات الشمسية.

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يذكر أن آخر زيارة لكارداشيان إلى إسرائيل، بصحبة زوجها ومغنى الراب كاني ويست، كانت في عام 2015.

كيمبرلي “كيم” كردشيان ويست (بالإنجليزية: Kimberly “Kim” Kardashian West) (ولدت باسم كيمبرلي نويل كردشيان في 21 أكتوبر عام 1980) هي شخصية تلفزيون وممثلة وشخصية وسائل تواصل اجتماعي وعارضة أمريكية. ولدت ونشأت في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، اكتسبت كردشيان اهتمام الإعلام من خلال صداقتها مع باريس هيلتون،

ولكنها حظيت بانتباه أكثر من الإعلام بعد تسريب شريط جنسي يعود لعام 2003 مع حبيبها السابق راي جي عام 2007.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، أصبحت كردشيان تظهر مع عائلتها في سلسلة تلفزيون الواقع كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز.

وأدى نجاحها لخلق نسخ فرعية للبرنامج ومن أبرزها كورتني أند كيم تيك نيويورك وكورتني أند كيم تيك ميامي.

في عام 2010، ذكرت التقارير بأن كردشيان أصبحت شخصية تلفزيون الواقع الأعلى أجراً، مع عائدات تقدر ب 6 ملايين دولار.

في عام 2015، أفادت تقارير بأن مجموع أرباحها وصل إلى 53 مليون دولار.