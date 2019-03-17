شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ينتهى من مشاهد فترة التسعينات فى "زلزال" آخر الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل النجم محمد رمضان تصوير مشاهده فى مسلسل "زلزال"، اليوم السبت فى الديكور الخاص بالعمل بمنطقة شبرامنت، حيث يتبقى له 5 أيام وينتقل إلى ديكور آخر على الطريق الصحرواى، لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث المسلسل وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة حلا شيحة وعدد من النجوم.

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ويكثف رمضان مشاهد دور الأب للانتهاء منه ويبدأ فى تصوير مشاهد الابن، حيث يظهر رمضان بشخصيتين خلال الأحداث، وهما دور الأب العائد من دولة الكويت والابن الذى يشتهر بلقب "زلزال"، الذى ينتقم لوالده بعد وفاته.

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.