شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ياسمين رئيس ترد بقسوة على منتقدى اخفائها وجه ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة ياسمين رئيس على متابعينها الذين انتقدوا ظهورها فى فيديو بصحبة ابنها بعد إخفاء وجهها قائلة:"كلامى للى مش عاجبه إنى منزلة فيديو ابنى وشه مش باين لو مش عاجبك دورى وشك الناحية التانية ومتدخليش تتفرجى على الفيديو وتفقعى مراراتك وتفقعينا معاكى". وتابعت: أنا حرة أصور ابنى زى مانا عايزة انتى عاوزة تبصى ماشى مش عاوزة براحتك يعنى مش هتحكمى عليا إنى المفروض أعمل ايه. Advertisements وكانت الفنانة ياسمين رئيس قد نشرت فيديو بصحبة ابنها مع إخفاء وجهه بعلامة اموشن، لعدم رغبتها فى إظهار وجهه، وانتقد بعض متابعينها من الفتيات تصويرها الفيديو بهذا الشكل.

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