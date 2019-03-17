نادية الجندي تهنئ بوسي شلبي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأت الفنانة نادية الجندي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صديقتها الإعلامية بوسي شلبي، بعيد ميلادها.

وعلقت: "أختي وصديقتي بوسي شلبي، كل سنة وإنتِ طيبة وبألف خير يا حبيبتي، وعقبال 100سنة، ربنا يدوم بينا المحبة وبتمنالك دوام الصحة والسعادة".

بوسي شلبي من مواليد 17 مارس 1967، تزوجت من الفنان الكبير محمود عبدالعزيز في منتصف التسعينات، ولها عدد من البرامج الشهيرة أبرزها "أحلى النجوم"، "دعوة على السحور".